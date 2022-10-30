الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على حفل تقليد الرتب وإسناد الأوسمة

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الأحد، بمقر وزارة الدفاع الوطني على حفل تقليد الرتب وإسناد الأوسمة لعدد من إطارات القطاع بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى 68 للثورة التحريرية.

وأعرب الفريق أول شنقريحة، بالمناسبة، عن سعادته بالإشراف على هذه المراسم التي تمثل تقليدا راسخا مقدما تهانيه الخالصة لكافة المستخدمين المرقين والذين أسندت لهم الأوسمة. كما تقدم باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني لكافة المرقين، الذين أسندت لهم الأوسمة أحر التهاني.

كما تقدم الفريق أول بتهانيه بمناسبة الذكرى الخالدة التي قال إنها "تبعث في نفوسنا أسمى مشاعر الفخر بمآثر الأجداد وتحفز على التحلي بأرقى معاني التضحية من أجل الوطن".

وتابع: "وهي فرصة نؤدي من خلالها واجب العرفان لأبطال الجزائر الذين حافظوا على العهد ونستخلص منها العبر والقيم السامية التي ينبغي التمسك بها ونجدد بمناسبة ذكرى نوفمبر الخالدة العهد الذي قطعناه أمام الشهداء ونترحم بخشوع وإكبار على الذين وفوا بالعهد مع الله والوطن".