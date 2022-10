Chanegriha préside la cérémonie de remise de grades et de médailles

Le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé, dimanche, la cérémonie de remise de grades et de médailles à un nombre de cadres du ministère, officiers et sous-officiers, et ce, à l'occasion des festivités commémoratives du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

La cérémonie a débuté par "la remise de grades aux personnels promus et de médailles aux cadres, en présence du Secrétaire général du MDN, des Commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale et de Directeurs et Chefs de Services centraux du MDN et de l'Etat-major de l'ANP", ajoute le communiqué.

Le Général d’Armée a, par la suite, prononcé une allocution à travers laquelle il s'est félicité de superviser cette cérémonie, qui constitue une "tradition séculaire au sein de l’institution militaire", en exprimant ses félicitations les plus sincères à l'ensemble des personnels promus et décorés de médailles.

"De prime abord, il m'est agréable d'exprimer ma satisfaction de vous rencontrer, aujourd'hui, à l'occasion de cette cérémonie de remise de grades et de médailles que j'ai l'honneur de présider, avec la profonde conviction que ces distinctions constituent une tradition séculaire au sein de l'institution militaire et un témoignage de reconnaissance envers les cadres promus et décorés, pour leur travail et leur persévérance au service de leur armée et de leur pays", a-t-il souligné.

"Aussi, je ne manquerai pas de saluer les cadres promus à titre exceptionnel pour les efforts considérables qu'ils ont consentis ces dernières années, à l'instar des athlètes de l'ANP et des membres de la sélection féminine de saut en parachute qui se sont engagées et distinguées avec mérite dans cette discipline difficile réservée, auparavant, exclusivement aux hommes", a indiqué le Chef d'état-major de l'ANP.

A ce titre, "je tiens à adresser, au nom de Monsieur le président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, les félicitations les plus sincères à l'ensemble des personnels promus et des cadres décorés de médailles, tout en leur souhaitant plein succès dans leurs carrières professionnelles", a souligné M. Chanegriha.

Le Général d'Armée a également tenu à féliciter les cadres et personnels présents à l'occasion de la commémoration du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution de Novembre 1954.

Une occasion pour "perpétuer le devoir de reconnaissance et de considération" envers les héros de l'Algérie, de "renouveler" le serment fait aux martyrs d'hier et d'aujourd’hui et de "rendre un vibrant hommage" à ceux qui ont honoré leur engagement envers Allah et la patrie.

"A l'occasion des festivités commémorant le 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, je tiens à vous présenter mes félicitations les plus vives en cette mémorable date de notre histoire, qui ravive les sentiments de fierté et de considération les plus forts envers les gloires de nos prédécesseurs, et qui anime en nous le sens du sacrifice et de l’abnégation pour la patrie", a déclaré le Chef d'état-major de l'ANP.

"C'est aussi une occasion pour témoigner de notre reconnaissance et de notre considération envers les héros de l'Algérie, qui ont préservé le legs et honoré leur engagement, et pour s'inspirer des enseignements et des nobles valeurs auxquels nous devons adhérer", a-t-il dit.