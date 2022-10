Le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales a rendu public, ce dimanche, un communiqué dans lequel il a indiqué qu’après l’accord du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, Ibrahim Merrad a effectué ce dimanche, un mouvement dans le corps des chefs de daïra, qui a touché 193 chefs de daïra.

Suite à ce mouvement, 68 responsables ont été promus au rang de chefs de daïras, 125 autres ont été mutés vers d’autres daïras et a été mis fin aux fonctions de 43 autres.