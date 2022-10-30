تفكيك عصابة دولية للتهريب والاتجار بالأسلحة بتبسة

فككت فرقة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأمن الحضري الخامس بتبسة، مجموعة إجرامية دولية تحترف تهريب الأسلحة والذخيرة والاتجار فيها عبر الحدود وتداول عملات أجنبية مزورة.

وجاء في بيان صحفي لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية تبسة، أنه في إطار محاربة الجريمة، خاصة ما يتعلق بالجرائم العابرة للحدود ، وعلى إثر معلومات واردة إلى مصالح الأمن الحضري الخامس، وبالتنسيق مع فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، تم وضع خطة عمل مكنت من الإطاحة بشبكة ذات امتداد دولي متكونة من خمسة أشخاص.

وأضاف البيان أنه قد تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم بتبسة و بئر العاتر بالتنسيق مع النيابة المحلية، حيث تم ضبط وحجز مسدس أوتوماتيكي وآخر تقليدي الصنع، بندقية مضخية، 02 بندقية صيد، ذخيرة ، و 128 خرطوشة من مخالف العيارات.

كما تم، حسب البيان، حجز مبلغ مالي مزور من العملة الأجنبية يقدر بـ 7150 أورو ومبلغ مالي يعتبر من العائدات الإجرامية يقدر بـ 356.1000 دج، و مبلغ مالي من عملة دولة تونس يقدر بـ 980 دينار تونسي.

كما تم حجز آلتين تستعملان في عد النقود، مركبة سياحية، وهواتف نقالة تستعمل في الأعمال الإجرامية.

وقد باشرت الضبطية القضائية فتح تحقيق في القضية، في ملف جزائي إلى غاية تقديم المشتبه الجهات القضائية المختصة.