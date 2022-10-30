تسوية وضعية 51 صيدليا بولاية سطيف

أعلنت المديرية العامة للصيدلة و التجهيزات الصحية عن تسوية وضعية 51 صيدليا بصفة نهائية، وتسجيلهم في جدول الفرع النظامي الجهوي لولاية سطيف.

وبحسب بيان لوزارة الصحة ، صدر اليوم الأحد، تم تسليم الصيادلة المعنيين مقررات فتح نهائية تمكّنهم من ممارسة نشاطهم بصفة قانونية.

وجرى أيضا الإعلان عن قائمة الانتظار الخاصة بالصيادلة أصحاب طلبات فتح صيدلية خاصة على مستوى إقليم ولاية سطيف، وفقا لذات المصدر.

وتضمن البيان تنويها بأن "طلبات الاعتماد عرفت انسدادا لأكثر من 08 سنوات، لتنفرج الأزمة بعد التشاور والحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة سيما المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة و النقابة الوطنية للصيادلة الخواص".

وسيتم الإعلان عن قائمة المناصب الشاغرة التي تضمنت 169 منصبا جديدا بعد الإنتهاء من دراسة الطعون، بحسب البيان.

وتقدمت وزارة الصحة، في بيانها ، بـ"جزيل الشكر" لكل الفاعلين على "نجاح هذه العملية وحرصهما على تنفيذ خريطة الطريق المعتمدة من طرف اللجنة المركزية".