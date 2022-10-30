عوار وآيت نوري يقرران الالتحاق بـ "الخضر "

قرر الدوليان الفرنسيان السابقان حسام عوار وريان آيت نوري تحويل جنسيتهما الرياضية والالتحاق بصفة رسمية بالمنتخب الوطني.

وذكرت قناة "فرانس 24" ، سهرة الأحد ، أن اللاعبين الدوليين السابقين كانا قد دخلا خلال الأسابيع الماضية في اتصالات مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفزاف و من بعده الناخب الوطني جمال بلماضي ، حيث أقنعاهما بالالتحاق بـ "لخضر".

عوار وآيت نوري، حسب المصدر ذاته، وقعا بصفة رسمية على طلب تحويل جنسيتهما الرياضية من الفرنسية الى الجزائرية مستغلين "قانون الباهاماس " الصادر في 2009، والذي يسمح للاعبي كرة القدم بتحويل جنسياتهم الرياضية إن توفرت فيهم شروط معينة.

"الفاف" حول الطلبين الخطيين مباشرة إلى الكاتب العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، وفقا لذات المصدر، وفي حال ما إذا تمت هذه الاجراءات قبل تجمع لاعبي المنخب الوطني في نوفمبر المقبل فسيكون الثنائي حاضرا في تربص "الخضر" .