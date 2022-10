Aouar et Ait-Nouri décident de rejoindre les «Verts»

Les deux anciens internationaux algériens Houssam Aouar et Rayan Ait-Nouri ont décidé de rejoindre officiellement la sélection nationale de football.

La chaine d’Information France24 a indiqué, ce dimanche, que les deux anciens internationaux sont entrés en contact, durant les deux dernières semaines, avec le président de la fédération algérienne de football Djahid Zefzaf et le sélectionneur national Djamel Belmadi, qui les ont convaincus de rejoindre les « Verts ».

Aouar et Ait Nouri ont officiellement signé leur transfert de nationalité sportive de la Française vers l’Algérienne, profitant ainsi de la loi du Bahamas, parue en 2009.