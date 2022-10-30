سيارة " توغ "..حلم الأتراك يتحقق بعد 60 عاما

احتفلت تركيا، مساء أمس السبت، بإنتاج أول سيارة محلية تحت علامة "توغ" التركية حسب ما ذكرته وكالة الأناضول.

ودشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصنع سيارات "توغ" الكهربائية الواقع في مدينة بورصة شمال غربي البلاد وسط حضور رسمي كبير، في احتفال يتزامن مع الذكرى السنوية الـ 99 لتأسيس الجمهورية التركية.

أردوغان صرح قائلا : "نشهد اليوم تحقيق حلم استمر 60 عاما، مع أول سيارة توغ خرجت من الإنتاج المتسلسل".

والسيارة التي تم إنتاجها من طراز "C SUV" العائلية المدمجة (الفئة المتوسطة)، حيث وصفها المدير التنفيذي لشركة "توغ" بأنها " جهاز ذكي " لأنها " تشتمل على كافة التقنيات التي نحتاجها في حياتنا المعاصرة" على حد تعبير المسؤول التركي.

الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة محلية تركية بنسبة 100%، وتسعى أنقرة من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية .



يُذكر أن بداية تأسيس مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة المحلية التركية (TOGG) يعود إلى سنة 2018 ، كما تم افتتاح المصنع بعد عامين من بدء بنائه في 18 جويلية 2020.