“أول قمة عربية بدون ورق"..الجزائر تكسب الرهان

استطاعت الجزائر، خلال استضافتها للقمة العربية ، توفير مختلف الترتيبات الضرورية لانعقاد القمة من دون ورق ، حسب إفادة مسؤول بوزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، الأحد، عن مديرعصرنة العمل الدبلوماسي بوزارة الخارجية عقبة شابي قوله إن هذه القمة "هي أول قمة دون ورق والتي تعتبر سابقة في تاريخ القمم العربية".

شابي أوضح قائلا :" لقد تم بلورة المشروع ووضعه حيز التنفيذ، بعد تجربة مصر عبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الاجتماعات على مستوى وزراء الخارجية، التي تمت (أيضا) دون ورق".

المتحدث أبرز أن الجزائر قطعت أشواطا مهمة في مجالات التحول الرقمي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ما سمح لها بتوفير جميع الشروط الضرورية حتى تكون قمة الجزائر 2022 " أول قمة عربية بدون ورق".

وحسب المسؤول، فقد تم خلال الأشهر السابقة تكوين فوج عمل من مختلف القطاعات الوزارية للنظر في إمكانية تجسيد هذه الفكرة، ليتم بلورة المشروع ووضعه حيث التنفيذ .

وبشأن الهدف من هذا الإجراء، كشف شابي أن القمم السابقة شهدت استعمال حوالي طن الى طن ونصف من الورق في جميع الاجتماعات على مستوى القمة، حيث يتم في كل اجتماع توزيع 150 نسخة تقريبا على المسؤولين الحاضرين.

ورأى أن توفير هذا الكم الهائل من الورق وتجهيزات الطباعة والكوادر البشرية، ناهيك عن الوقت والتكاليف التي تتطلبها العملية، دفع للتفكير في رقمنة العملية وعقد قمة دون ورق والتي كان للجزائر شرف احتضانها.

وعن البدائل الرقمية التي تم توفيرها، قال شابي إن جميع الاجتماعات التحضيرية الأربع تمت دون ورق وكل البرمجيات وضعت للعمل بطريقه كامله، لافتا إلى أن "الجزائر تعمل على مواكبة العصر وأن كل الإمكانيات سخرت عبر شاشات كبيرة لعرض المحتوى مع إمكانية تغيير المحتوى مباشرة وإمكانية اطلاع جميع الوفود المشاركة على التغييرات في وقتها الآني".

وأضاف أنه قد جرى توفير أجهزة كمبيوتر بتقنيات عالية لكل الوفود المشاركة، تتضمن مسودات ومشاريع القرارات ويمكن للوفود متابعة التغييرات، وكذا تم تجنيد كل التحضيرات اللوجستية للقمة قصد الحفاظ على الموارد الطبيعية والتمكن من تخزين المستندات وارشفتها وإجراء التوقيعات الإلكترونية، حسب المتحدث.