تناول هذه الأطعمة يخفض مستويات التوتر

اظهرت دراسة لباحثين في جامعة "APC Microbiome" في إيرلندا، أن تناول المزيد من الأطعمة المخمرة والمخللات والألياف يوميًا لمدة أربعة أسابيع فقط كان له تأثير كبير على خفض مستويات التوتر .

كما أظهرت مجموعة متزايدة من الأبحاث أن النظام الغذائي يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتنا العقلية.. في الواقع، قد يقلل النظام الغذائي الصحي من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض العقلية الشائعة، ولا تزال الاليات التي يقوم عليها تأثير النظام الغذائي على الصحة العقلية غير مفهومة تمامًا.. لكن أحد التفسيرات لهذا الارتباط يمكن أن يكون من خلال العلاقة بين دماغنا والميكروبيوم (البكتيريا المفيدة التي تعيش في أمعائنا).. يُعرف هذا بمحور القناة الهضمية، ويسمح هذا للدماغ والأمعاء بالتواصل المستمر مع بعضهما البعض، ما يسمح بوظائف الجسم الأساسية مثل الهضم والشهية.. وهذا يعني أيضًا أن المراكز العاطفية والمعرفية في دماغنا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأمعائنا.

وكانت الأبحاث السابقة قد أظهرت أن التوتر والسلوك مرتبطان أيضًا بالميكروبيوم، لم يتضح حتى الان ما إذا كان تغيير النظام الغذائي (وبالتالي الميكروبيوم لدينا) يمكن أن يكون له تأثير واضح على مستويات التوتر.

وقام الباحثون بتوظيف 45 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة ولديهم أنظمة غذائية منخفضة الألياف نسبيًا، تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا.. أكثر من نصفهم من النساء.

وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين وتعيين نظام غذائي عشوائي لاتباعه لمدة أربعة أسابيع من الدراسة.. تم تخصيص نظام غذائي لحوالي النصف من قبل أخصائية التغذية الدكتورة "كيرستن بيردينج"، ما سيزيد من كمية الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك والأطعمة المخمرة التي يتناولونها.

وتلقت هذه المجموعة جلسة تثقيفية فردية مع اختصاصي تغذية في بداية الدراسة وفي منتصفها.. قيل لهم إنهم يجب أن يهدفوا إلى تضمين 6 - 8 حصص يوميًا من الفواكه والخضروات الغنية بألياف البريبايوتيك (مثل البصل والكراث والملفوف والتفاح والموز والشوفان)، و5-8 حصص من الحبوب يوميًا، و3-4 حصص البقوليات في الأسبوع.. قيل لهم أيضًا أن تشمل 2-3 حصص من الأطعمة المخمرة يوميًا.. لم يتلق المشاركون في نظام التحكم الغذائي سوى النصائح الغذائية العامة، بناءً على الهرم الغذائي للأكل الصحي.

من المثير للاهتمام، وفق الباحثين، أن أولئك الذين اتبعوا النظام الغذائي غنى بالأطعمة المخمرة والمخللات أفادوا أنهم شعروا بتوتر أقل.. كما كان هناك أيضًا ارتباط مباشر بين مدى دقة اتباع المشاركين للنظام الغذائي ومستويات الإجهاد المتصورة لديهم، حيث أبلغ أولئك الذين تناولوا المزيد من الأطعمة النفسية الحيوية خلال فترة الأربعة أسابيع عن أكبر انخفاض في مستويات التوتر المتصورة.