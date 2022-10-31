ارتفاع أسعار القمح بعد تعليق روسيا العمل بصفقة الحبوب

كشفت بيانات التداول التجارية في بورصة شيكاغو في الولايات المتحدة، صباح اليوم الإثنين، عن ارتفاع أسعار القمح بنحو 5 بالمائة، وذلك بعد تعليق صفقة الحبوب من قبل روسيا.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر ديسمبر للقمح في بورصة شيكاغو للأوراق المالية بنسبة 4.71 بالمائة لتصل إلى 8.76 دولار للشوال.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن روسيا علقت مشاركتها في تصدير المنتجات من موانئ أوكرانيا بسبب هجوم أوكراني على مياه سيفاستوبول.

ووُقعت في إسطنبول، يوم 22 جويلية الماضي، اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.

هذا واتفقت أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على مرور 14 سفينة في البحر الأسود اليوم الإثنين، في إطار مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، المعروفة باسم صفقة الحبوب.