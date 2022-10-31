أسعار النفط عند هذه العتبة

تراجعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد بيانات أضعف من المتوقع لنشاط المصانع من الصين وبسبب مخاوف من أن يؤدي اتساع قيود كورونا إلى تقليص الطلب.

وحدت المخاوف من نقص الإمدادات بعد قرار أوبك+ خفض الإنتاج مليوني برميل، وكذلك اقتراب دخول قرار أوروبا بحظر واردات النفط الروسية حيز التنفيذ. وبحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.54 بالمائة، إلى 95.25 دولارًا للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.56 بالمائة إلى 87.41 دولارًا للبرميل.

وعلى الرغم من التراجع يسير الخامان القياسيان على المسار الصحيح لتحقيق مكاسبهما الشهرية الأولى منذ ماي، بارتفاع 7.7 بالمائة و9.3 بالمائة على التوالي. وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة، على تراجع بأكثر من 1 بالمائة، بعد أن وسّعت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، قيودها لمواجهة فيروس كورونا.

وحقق خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية بنحو 2.4 بالمائة و3.4 بالمائة على التوالي.