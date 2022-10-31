"الجزائر نجحت في ما فشل فيه غيرها ويجب دعم جهودها"

أكد مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف، رياض الصيداوي، أن الجزائر نجحت في ما فشلت فيه دول عربية أخرى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ونوّه في حوار مع "الخبر"، أن تلك الدول قد تحسد الجزائر على هذا النجاح، وبالتالي قد تحاول عرقلة جهودها في القمة، مستدركا أنه بمجرد التئام القمة على أرض الجزائر، ستكون بالضرورة المطلقة لصالح القضية الفلسطينية ولمّ الشمل العربي.

في ظل الظرف الإقليمي والدولي المتوتر، ما هي أهم القضايا التي يجب أن تناقش خلال قمة الجزائر؟

يجب أن تكون قمة الجزائر من النوع الاستراتيجي التاريخي، بمعنى أن القمة ستستفيد من كونها على أرض الجزائر وبتاريخ الفاتح من نوفمبر وهو ذكرى اندلاع الثورة، ورمزية التاريخ تؤكد على الاستقلالية والسيادة الوطنية واستقلال القرار وعدم الخضوع للمستعمر.

أما الظرف الدولي، فهو مناسب ويعطي فرصة ذهبية للعرب، كما يذكّرنا بالفرصة الضائعة في الستينيات من القرن الماضي، بمعنى أن الشرق والغرب انشغلوا اليوم في صراع ثنائي ونسوا المنطقة العربية التي تأثرت مع الأسف _ بسياسة القطب الواحد التي أدت إلى احتلال وتدمير دول عربية على رأسها العراق 2003 وليبيا 2011 وكادوا أن يدمروا سوريا التي خرجت من عنق الزجاجة بصعوبة جدا.

اليوم الظرف مناسب لأن تفكر الدول العربية في مصالحها، صحيح أن هناك صراعات عربية-عربية، لكنها في بعض الأحيان خفيفة جدا ويجب تذويبها، والجزائر ستعمل على تذويبها خلال القمة القادمة، وعودة القضية الفلسطينية للصدارة يعني أنه يجب أن تفهم الدول المهرولة للتطبيع، أنها أضرت بالقضية الفلسطينية وأن توقف تطبيعها، والجزائر قامت بعمل جبار في تجميع الفصائل وتوقيع إعلان الجزائر، وهي خطوة جبارة لتوحيد الفلسطينيين ومنه لمّ الشمل العربي وبالتالي أهم ما يجب التركيز عليه هو الاهتمام بمصالحنا وبالقضية الفلسطينية.

من الجانب الإجرائي ما الذي يميّز قمة الجزائر عن غيرها؟

الجزائر اهتمت بالمجتمع المدني وهي فكرة مبتكرة وذكية جدا، قالت لم لا نشرك المجتمع المدني سيعطي اقتراحات في القمة، وبالفعل انعقد منتدى تواصل الأجيال في وهران في بداية الشهر الجاري، وكنت من المشاركين رفقة وفود من عدة دول عربية، حيث جرى بيننا نقاش حر وديمقراطي، وفي النهاية خرجنا ببيان يحمل جملة توصيات ستقدّم من المجتمع المدني لقادة الدول العربية وهذه فكرة جزائرية خالصة لم يسبق أن شهدتها القمم السابقة.

ما هي أهم المقترحات التي ركّز عليها المجتمع المدني؟

شخصيا، أعطيت عدة مقترحات وسعيد أن أراها في البيان الختامي ومنها حرية تنقّل الأشخاص. الجامعة العربية تأسست سنة 1945 وبعدها بسنوات ظهر الاتحاد الأوروبي، نقول بمرارة أين الاتحاد الأوروبي وأين الجامعة من حرية تنقّل الأشخاص، لا يعقل أن تقبل دول خليجية جوازات سفر أوروبية دون تأشيرة وجوازات عربية تفرض عليها التأشيرة يجب تسهيل حركة المواطنين بين الدول العربية.

طالبت أيضا بحرية تنقل البضائع، بمعنى أن فكرة السوق العربي المشترك يجب أن تعود إلى الصدارة، الجزائر لديها صناعات يجب أن تكون حاضرة في الأسواق العربية وشددت على الحرص أن لا تشارك أي دولة عربية في حصار دولة أخرى، فمن غير المعقول أن تحاصر دولة عربية دولة عربية أخرى، لأن الناتو أو أمريكا أو الاتحاد الأوروبي يحاصرها، ويجب أن تعود القضية الفلسطينية قضية العرب والقدس عاصمة فلسطين، هذه التوصيات وغيرها ستذهب لقادة الدول العربية حتى يروا ماذا قال المجتمع المدني.

هناك من يرى أن نجاح الجزائر في الوصول إلى اتفاق فلسطيني خلق نوعا من الحساسية والقلق لدى البعض، هل تؤيد هذا الرأي؟

الجزائر نجحت فيما لم ينجح فيه الآخرون، الدول التي حاولت سابقا مصالحة الفلسطينيين تنحاز لفيصل فلسطيني على سبيل آخر، والجزائر لا تعتمد هذه الدبلوماسية، فهي دائما تشدد أن الحل فلسطيني-فلسطيني، وحتى في ليبيا تؤكد أن الحل يجب أن يكون بين الليبيين، في صراعات عربية أيضا تؤكد أن الحل عربي-عربي دون تدخل أجنبي وهكذا لأن هناك ثوابت في الدبلوماسية الجزائرية.

الجزائر لم تقوي أي طرف على الثاني، هي استدعت الجميع من القوي إلى الضعيف، وقالت هذه فرصة لكم للاستلهام من الثورة الجزائرية، لأن الثورة الجزائرية كانت قوتها في كون جبهة التحرير الوطني الممثل الوحيد والشرعي للثورة، حتى عندما بدأت الأحزاب عام 1956 الانضمام للجبهة، أكدت الجبهة على ضرورة الانضمام كأفراد وليس كأحزاب، لأن التعددية تضر كثيرا بوحدة الموقف وهو ما حصل في فلسطين التعددية وكثرة الانقسامات أضرّت جدا بالقضية الفلسطينية.

الآن هل هناك دول تحسد الجزائر على الاتفاق الفلسطيني ولمّ الشمل؟ نعم يمكن ذلك؟ لا نعلم إذا كانت هذه الدول ستخفّض مستوى التمثيل في القمة لعرقلة نجاح الجزائر، ولكن نعرف ثوابت السياسة الجزائرية التي تقول إن الحساسيات والصراعات المبطنة، يجب أن نتجاوزها لصالح الأمة، والسؤال المطروح هل نجحت الجزائر فيما فشل فيه الآخرون أم لا؟ لأن المفروض هو دعم النجاح وليس دعم الفشل.

هل ترى أن مستوى التمثيل معيار لمدى استعداد الدول الالتزام بمخرجات القمة؟

هناك قادة عرب سنّهم متقدم جدا لا يسمح لهم بالنشاط، مثل ملك السعودية وأيضا العاهل الكويتي وضعه لا يسمح له بالتنقل، ولكن ربما هناك مواقف سياسية لبعض الدول التي لا تريد للجزائر أن تأخذ المشعل وتنجح في مسار لمّ الشمل الفلسطيني أو العربي، وبالتالي قد يخفّضون مثلا مستوى التمثيل قصدا لمحاولة إفشال جهود الجزائر، ولكن أهم شيء هو مخرجات القمة وعما سيتفق القادة بغض النظر عن حجم ونوعية التمثيل، وبما أن القمة على أرض الجزائر هي بالضرورة المطلقة ستكون لصالح القضية الفلسطينية ولصالح لمّ الشمل، نجاح القمة من منظوري مرتبط بإيصال صوت المجتمع المدني وصوت الشعوب العربية وحتى لو تحقق 40 بالمائة فقط من المطالب والأهداف المسطّرة هذا شيء إيجابي جدا.

أخيرا ما سقف المأمول تحقيقه في قمة الجزائر؟

القمة العربية فرصة للجزائر لتأكيد وتثبيت مواقفها بخصوص كل القضايا العربية العادلة، من خلال القضاء على كل الفوارق بين الأشقاء العرب، وإيجاد الحلول لمختلف الأزمات والصراعات العربية ورفض التدخلات الأجنبية، الفرصة مواتية أمام الجزائر لتشكيل تكتل تتوحد فيه كل الدول العربية عسكريا وسياسيا واقتصاديا.

القمة فرصة للمّ الشمل العربي، يجب اغتنامها لعودة المجد العربي، خاصة وأن التغيرات الجيوستراتيجية على المستوى العالمي، تساعد العرب على التكتل بدل سياسة المحاور، وأقولها بافتخار مهما كانت المخرجات، من المؤكد أن هذه القمة لن يتم فيها الاعتداء على دولة عربية، ولن تعطي الجامعة فيها صكا على بياض لقصف عاصمة عربية مثلما حدث في قمة 2011 التي أسميها "النكبة الثانية"، كونها التي أعطت صكا على بياض للناتو حتى يقصف ليبيا ويتآمر على سوريا.