Brésil: Lula de retour au pouvoir

Le candidat de gauche et ancien président brésilien Lula da Silva a été élu président pour la deuxième fois après avoir remporté de justesse le second tour contre l’actuel président et candidat d’extrême droite Jair Bolsonaro.

Selon les résultats officiels quasi définitifs, Lula a obtenu 50,56% des suffrages contre 49,44% pour Bolsonaro.

Dans son discours de victoire après l’annonce des résultats, il a déclaré que son pays "a besoin de paix et d’unité", soulignant que le pays est "de retour" sur la scène internationale et ne sera plus "un paria".

"Il n’est dans l’intérêt de personne de vivre dans une nation divisée dans un état de conflit permanent".

Da Silva, 77 ans, icône de la gauche brésilienne, avait purgé une peine de prison pour corruption entre 2018 et 2019 avant que la justice n’ordonne sa libération, et est maintenant de retour au pouvoir après une campagne électorale fortement polarisé, qui a divisé le pays.

Le jour du scrutin a vu une participation aux urnes dans les régions du sud et du centre du pays, tandis que le nord a été témoin de tensions après que la police fédérale des routes a effectué des fouilles sur les routes publiques, que le Parti travailliste de gauche a qualifié de crime électoral, et a demandé que le chef de la police fédérale des routes soit arrêté.