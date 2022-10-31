وفاة وثلاثة جرحى في حادث مرور بسيدي بلعباس

توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون في حادث مرور وقع فجر اليوم الإثنين بمنطقة عين ثريد في ولاية سيدي بلعباس.

وأوردت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في بيان لها إن اسعافات الوحدة الرئيسية تدخلت في تمام الساعة الرابعة صباحا لهذا الإثنين وثلاثا وعشرين دقيقة (04:23) من أجل حادث مرور مميت يتمثل في انحراف واصطدام سيارة سياحية بشجرة، في منطقة بحيرة سيدي محمد بن علي ببلدية عين ثريد.

وأوضح نفس المصدر إن الحادث أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 43 سنة في عين المكان، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متعددة تتراوح أعمارهم بين 24 و40 سنة حيث أسعفوا ونقلوا إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى سيدي بلعباس فيما تم نقل جثة المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.