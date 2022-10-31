إيتوزا تمدّد ساعات الخدمة

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "ايتوزا"، عن تمديد ساعات الخدمة، يومي الإثنين والثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة.

وأوضح بيان للمؤسسة أنه "بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الثامنة والستين "68" لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، تنهي المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها إلى علم زبائننا الكرام أن حركة النقل متوفرة عبر كامل خطوط شبكة “إيتوزا” يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر وكذا تمديد ساعات العمل للفرق الليلية إلى غاية الساعة الواحدة صباحا للسماح للمواطنين بالمشاركة في فعاليات الاحتفال بهذا الحدث".