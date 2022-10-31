عطال: " قلت لنفسي إنها آخر كرة سألمسها"

تحدث الدولي الجزائري، يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي عن الهدف الذي سجله في شباك فريق لوريون والذي أدرك به التعادل لنيس الذي أنهى اللقاء متفوقا في النتيجة هدفين لواحد. وقال عطال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنيس:" كان من الصعب تحقيق انتصارين متتاليين هذا الموسم وهذا ما كنا نبحث عنه، في الشوط الأول علمنا أننا لم نضع الكثير من القوة وسمحنا لهم باللعب بسهولة وفقدنا الكثير من الكرات".

وأضاف: " قلنا في الشوط الأول أنه يتعين علينا بذل المزيد من القوة والحفاظ على الكرة أكثر حتى نجد مسافات، في الشوط الثاني وضعنا المزيد من القوة وكنا نبحث عن الأفضل وسجلنا الهدف الأول ثم بدأنا".

وعن هدفه كشف عطال العائد من الإصابة:" "كنت سأخرج لكن الحكم لم يقم بإجراء التغيير وقلت لنفسي إنها آخر كرة سألمسها لذا كان علي أن ألعبها بقوة وسجلت الهدف، أردت أن تصل الكرة باتجاهي، كنت محظوظًا أيضًا لأنني وضعتها على قدمي اليسرى".

وختم:" أهم شيء هو انتصار اليوم. نحافظ على الديناميكية لدينا مباراة كبيرة للغاية يوم الخميس وآمل أن يكون هذا الفوز مفيدا لنا".