L'Etusa prolonge ses horaires de service à l'occasion du 1er novembre

L'Etusa a annoncé prolonger ses heures de service lundi et mardi à l’occasion du 68ème anniversaire du déclenchement de la révolution.

Un communiqué de l'entreprise a précisé qu'à " l’occasion du soixante-huitième anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution, Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger porte à la connaissance de ses clients que le transport sera disponible sur l’ensemble des lignes du réseau les 31 octobre et 1 novembre, et que les heures de travail des équipes de nuit seront prolongées jusqu’à 1 heure du matin pour permettre aux citoyens de participer aux événements célébrant cet événement».