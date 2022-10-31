العسومي يهنئ الجزائر

هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، الجزائر قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة، مؤكدا أنها ملحمة وطنية تجسد قوة وإرادة الشعب الجزائري في مواجهة التحديات.

وفي بيان نشر عبر حساب البرلمان العربي، إن رئيس البرلمان العربي هنأ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة الذكرى الـ 68 للثورة الجزائرية المجيدة التي توافق الأول من نوفمبر من كل عام، مؤكدا أنها ذكرى غالية تجسد أسمى معاني التضحيات والوفاء من أجل الوطن وتعكس قوة وإرادة الشعب الجزائري في مواجهة التحديات.

وأعرب العسومي، عن خالص تهانيه بهذه المناسبة، سائلًا الله -عز وجل-للجمهورية الجزائرية وشعبها دوام الأمن والاستقرار، ومزيدًا من التقدم والازدهار، والسير بخطى حثيثة نحو التنمية والتطور والتقدم، في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأن يُديم على فخامته موفور الصحة والعافية، يضيف البيان.