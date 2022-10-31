غليزان: اكتشاف ورشة لصناعة الذخيرة

تمكنت مصلحة الأمن الحضري الأول بوادي أرهيو في غليزان من توقيف شخص، وحجز كمية معتبرة من الذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة، وهذا بعد ورود معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بإنشاء ورشة لصناعة الذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة مع حيازته على كمية من مادة البارود والخراطيش بمسكنه العائلي.

وبعد مباشرة التحريات وبالتنسيق مع النيابة المحلية، تم توقيف المشتبه فيه، حيث ضبط بمسكنه العائلي على 743 خرطوشة من مختلف العيارات و100غرام من مادة البارود وأكثر من 04 كيلوغرامات من مادة الخردق و159 كبسولة خراطيش و24 كرية من معدن الرصاص، بالإضافة إلى بعض المعدات المستعملة في تعبئة الخراطيش.

وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وأنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه عن قضية صنع ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة، وبموجبه تم تقديمه أمام العدالة.