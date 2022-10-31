الجزائر تستنكر وتدين

أعربت الجزائر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الهمجي الذي استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي بمقديشو، من قبل مجموعة إرهابية، مما أدى إلى وقوع عدد معتبر من الضحايا والمصابين.

ووفق بيان وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، تقدمت الجزائر بأخلص التعازي لحكومة وشعب الصومال الشقيق ومواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وتجدد التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون إقليميا ودوليا للتصدي للتهديدات الإرهابية والقضاء على هذه الآفة المقيتة التي تمس أمن المواطنين العزل وتستبيح دماءهم وتطال منشآت البلاد المدنية والحيوية.