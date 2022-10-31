هذه هي الورقة الجديدة لـ 2000 دينار

أصدر بنك الجزائر، ورقة نقدية تذكارية ذات قيمة 2000 دينار وقطعة نقدية معدنية من فئة 50 دينار بمناسبة انعقاد الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية بالجزائر.

ووضع بنك الجزائر، على الورقة الجديدة عدة رسوم وزخارف تعكس التراث الجزائري، وأنماط زخرفية، ورسم مقتبس من صورة للاحتفال بالاستقلال، وخريطة العالم العربي، وشعار القمة العربية، ومقام الشهيد وصورة للأمير عبد القادر.

كما ظهر بالورقة الجديدة، أيضا بطاقة بريدية للجزائر، صور لجبال الهقار، جامع الجزائر، الآثار الرومانية بتيبازة، بالإضافة إلى صور لأقواس صخرية طبيعية في الصحراء، شاطئ مرسى بن مهيدي بتلمسان.