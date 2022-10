Entretien entre le président Tebboune et l'agence de presse qatarie

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré que le Sommet d’Alger marquerait un nouveau départ pour redynamiser et consolider l’action arabe commune.

Dans un entretien exclusif avec l’agence de presse qatarie, le président Tebboune a souligné que le choix du premier novembre comme date du sommet de la Ligue arabe n’était pas une pure coïncidence, mais basé sur le caractère sacré et la grandeur de ce jour comme anniversaire de la révolution algérienne ".

Le Président de la République a ajouté que l’Algérie considère la question palestinienne comme "la mère de toutes les causes, à travers tous les époques" et nous espérons que le Sommet d’Alger contribuera à remettre la cause palestinienne au centre des préoccupations arabes et internationales, soulignant que la présence du prince Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani au Sommet arabe renforcera la cohésion et stimulera la réunification arabe.

Le président Tebboune a apprécié les efforts du Prince Tamim pour unir la classe arabe et promouvoir la cohésion et la solidarité arabes, ainsi que le travail de la diplomatie qatarie, qui a, selon lui,p une vision équilibrée et désintéressée, deux facteurs importants que le Qatar a pu exploiter pour trouver des solutions aux conflits mondiaux.

D’autre part, le président a souligné que l’Algérie exprime son soutien permanent et total à l’Etat du Qatar lors de la Coupe du Monde, dénonçant les campagnes suspectes dont il est la cible, notant que cette Coupe du Monde restera gravée dans l’histoire du football, parce que le Qatar surprendra le monde par le niveau d'organisation dans tous les domaines".