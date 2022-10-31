الفاف: هذه أبرز قرارات اجتماع المكتب الفيدرالي

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن أبرز القرارات التي اتخذها خلال اجتماعه الشهري المنعقد خلال الساعات الماضية بالمركز التقني لسيدي موسى.

ومن جملة القرارات الهامة التي تم اتخاذها بحضور الرئيس جهيد زفيزف وأعضاء المكتب الفيدرالي ورئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار:

*تقديم يوم مباريات البطولة المحترفة الأولى من العاشر نوفمبر إلى التاسع نوفمبر من أجل السماح للفرق بتسريح لاعبيها للمنتخب المحلي.

* تشكيل لجنة تنسيق بين الرابطة والفاف لضمان وضع برمجة تتناسب مع المعسكرات الإعدادية للمنتخب المحلي وكذلك مختلف الأدوار المتعلقة بكأس الجزائر.

* منح مهلة مدتها شهرين للأندية الهاوية والتي لم تسو وضعيتها من أجل ضبط أمورها بصفة نهائية. *

الإعلان عن استقالة مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 سنة وكذا انتهاءعقود الطاقم الفني للفئة ذاتها وكذا منتخب أقل من 18 سنة، مع توجيه الشكر للاسات على كل ما قدمه. *الموافقة على تشكيل بطولة وطنية خاصة بكرة القدم داخل القاعات.

* توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين " الفاف" والاتحاد النرويجي لكرة القدم من أجل تكوين مدربات كرة القدم.

*تحديد تاريخ الخامس عشر من نوفمبر من أجل إجراء قرعة الدور الثاني والثلاثين من منافسة كأس الجزائر.