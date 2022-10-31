توقيف شخصين أضرما النار في غابة بدلس

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدلس في بومرداس، من توقيف شخصين بتهمة جناية وضع النار في أموال مملوكة للفاعل أدت إلى الإضرار بالغير المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 397 من قانون العقوبات.

وأوضح الدرك أن القضية تعود إلى قيام أحد المواطنين بالاستعانة بشخص وإضرام النار في الأحراش لغرض تعرية الأرض واستصلاحها بمنطقة البهاليل الواقعة ببلدية دلس، إلى أن العوامل الطبيعية من رياح وحرارة الجو ساهمت في انتشار الحريق إلى غابة تالة عروس ثم إلى غابة أعفير مركز.

وبعد إخماد الحريق من طرف مصالح الحماية المدنية والقيام بالمعاينات الأولية من طرف خلية الشرطة العلمية والتقنية تم تحديد بؤرة اندلاع النار وتسجيل خسائر مادية بمساحة 02 هكتار من أشجار الكاليتوس والزيتون، أحراش غابية وبيت بلاستيكي مستغل في تربية الدواجن (نفوق حوالي 500 دجاجة).

وتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بعد الانتهاء من مجريات التحقيق.