FAF: principales décisions de la réunion du bureau fédéral

La Fédération algérienne de football a révélé les décisions les plus importantes prises lors de sa réunion mensuelle tenue ces dernières heures au centre technique de Sidi Moussa, présidé par le président de la FAF, Djahid Zefizef, en présence des membres du bureau fédéral.

• Avancer la journée de championnat de L1 devant se dérouler le jeudi 10 novembre 2022 au mercredi 9 afin de permettre la libération des joueurs concernés par le stage de la sélection A’.

• De mettre en place une commission de coordination FAF-LFP à l’effet de veiller à l’élaboration d’une programmation harmonieuse et adéquate des journées de championnat, en fonction des stages de la sélection nationale A’ ainsi que les différents tours de la Coupe d’Algérie.

3. Un délai de deux mois a été accordé aux clubs amateurs pour s'acquitter de leurs obligations d’engagement et régler leur situation.

Lors de cette réunion, les membres du BF ont pris acte de la démission de M. Mohamed LACETTE, sélectionneur national des U20 ainsi que de la fin de contrat des différents staffs des sélections U20 et U18, et n’ont pas omis de remercier M. LACETTE et saluer les efforts qu’il a consenti dans l’accomplissement de sa mission.

* Accord pour la création d’une ligue nationale de futsal.

* La signature d’un accord de partenariat et de coopération entre la FAF et la Fédération norvégienne de football pour la formation des entraîneurs de football féminin.

*La journée du mardi 15 novembre 2022 a été retenue pour l’organisation de la cérémonie de tirage au sort des 32ème de finale.