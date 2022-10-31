أدانت الجزائر بـ "بشدة" الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم السبت الماضي القوات المسلحة البوركينابية شرق البلاد مخلفا عديد الضحايا والجرحى.

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الإثنين، أن الجزائر "تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي ارتكب يوم 29 أكتوبر 2022 والذي استهدف القوات المسلحة البوركينابية جنوب منطقة فادا نغورما، شرق بوركينا فاسو مخلفا عديد الضحايا والجرحى".

"وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا متمنية الشفاء للمصابين كما تجدد تضامنها التام وتعاطفها مع بوركينا فاسو، حكومة وشعبا".

وخلص البيان إلى القول "أمام هذه الاعتداءات المتكررة، تؤكد الجزائر ضرورة تجنيد جميع الوسائل وتنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي للقضاء على هذه الآفة التي تهدد أمن واستقرار وتطور بلدان المنطقة".