الأمير تميم يترأس الوفد القطري في قمة الجزائر

يترأس الأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفدا رسميا للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية بالجزائر.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أفادت أنه "يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد يوم غد الثلاثاء، بمدينة الجزائر عاصمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة".

وأضافت الوكالة أن الأمير تميم سيرافقه وفد رسمي.