Dellys: arrestation de deux personnes responsables d'un incendie

Des membres de la division régionale de la gendarmerie nationale de Boumerdes a arrêté deux pyromanes présumés.

selon les détails de l'affaire un des suspects a allumé avec l'aide du deuxième suspect, un feu sur sa propriété pour mettre a nu le sol mais en a perdu le contrôle en raison des conditions météorologique, et le feu a atteint les forêts de Tala Arous et Afir centre.

Après l’extinction de l’incendie par les Services de Protection Civile et les premières inspections effectuées par la Cellule de Police Scientifique et Technique, le point d’incendie a été identifié et les pertes matérielles ont été estimées à 02 hectares d'Eucalyptus et d’oliviers, de fourrés et la destruction d'une serre utilisé en aviculture.

Les détenus ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes une fois l’enquête terminée.