Mise en circulation de deux nouveaux billets de 2.000 DA à partir de mercredi

Il s'exprimait en marge de la cérémonie de présentation de ces deux nouveaux billets de banque et la pièce de monnaie, organisée au siège de la Banque d'Algérie à Alger.

Cette mise en circulation fait suite à la publication, au dernier journal officiel (N70), des règlements portant émission et mise en circulation de billets de banque commémoratif de deux mille (2000) dinars algériens à l'occasion du 60e anniversaire de indépendance nationale et à l'occasion de la tenue, à Alger, de la 31ème session ordinaire du Sommet de la Ligue des Etats arabes.

Intervenant à l'occasion, le directeur général de l'hôtel des monnaies, Hamoud Amara, a souligné que les nouveaux billets circuleront concomitamment avec les billets de banque actuellement en circulation.

La cérémonie a également connu la présentation d'une nouvelle pièce de monnaie métallique de cinquantaine (50) dinars algériens, comportant l'image de la résistante Hassiba Benbouali au niveau de l'avers de la pièce et le chiffre 50, ainsi que plusieurs gravures de cette valeur au sein de la plaque métallique centrale au revers.

Elle circulera concomitamment avec les pièces de monnaie métallique actuellement en circulation, selon les responsables de la BA.

Par ailleurs, selon les responsables de la BA, de nouvelles succursales de cette institution seront prochainement inaugurées au niveau des nouvelles wilayas du pays. Les premières wilayas concernées sont In Guezzam, In Salah et El Meniaa.