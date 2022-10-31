كرة اليد: تحديد موعد الجمعية العامة الاستثنائية والانتخابية

أعلن اليوم الإثنين، الاتحاد الجزائري لكرة اليد عن موعد الجمعية العامة الاستثنائية والانتخابية بعد مراسلة تلقتها من الاتحاد الدولي للعبة.

وحسب الصفحة الرسمية للاتحاد على الفايسبوك، فإن الجمعية الاستثنائية ستعقد يوم الثامن من نوفمبر المقبل فيما ستتم عملية الانتخاب في السادس عشر من الشهر ذاته.

وتم إلغاء الجمعيتين العامتين الطارئة والانتخابية من طرف الاتحاد الدولي لكرة اليد بسبب مشكل يتعلق بتعديل القوانين، حسبما صرحت رئيسة الاتحادية كريمة طالب، المنتخبة مؤخرا، على رأس الهيئة الفدرالية.

يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة اليد مسيّر منذ 17 سبتمبر 2021 من قبل مكتب مؤقت يرأسه اللاعب الدولي السابق عبد الكريم بن جميل عقب قرار الوقف التحفظي الذي صدر في حق الرئيس السابق حبيب لعبان.