القادة العرب يتوافدون إلى الجزائر

بدأ الزعماء العرب في التوافد على مطار الجزائر الدولي، اليوم الإثنين، للمشاركة في الدورة الـ31 للقمة العربية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات.

* استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في حدود الساعة السابعة مساء، بمطار هواري بومدين، نظيره الموريتاني، محمد ولد الغزواني، الذي حل بالجزائر للمشاركة في القمة العربية.

* وصل رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، إلى مطار الجزائر للمشاركة في القمة العربية، وكان في استقباله رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

* رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، عبد الفتاح البرهان، يحل بالجزائر ويحظى باستقبال رسمي من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

* حل رئيس مجلس القيادة الرئاسي لجمهورية اليمن، رشاد محمد علي العليمي، بالجزائر، مساء اليوم، وكان في استقباله بمطار هواري بومدين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

* استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم، بمطار الجزائر الدولي، نظيره الفلسطيني محمود عباس، وذلك في إطار القمة العربية في دورتها الـ31.

* وصول الرئيس السنغالي، ماكي سال، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وضيف شرف القمة العربية، إلى الجزائر، وكان في استقباله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

* وصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، مساء اليوم، إلى مطار هواري بومدين الدولي للمشاركة في أشغال القمة العربية.

* حل نائب رئيس وزراء مملكة البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالجزائر للمشاركة في الدورة العادية الـ31 لجامعة الدول العربية.

* حل بعد ظهر اليوم الاثنين بالجزائر، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لسلطان سلطنة عمان، أسعد بن طارق آل سعيد، للمشاركة في الدورة الـ31 للقمة العربية المقررة يومي الثلاثاء والاربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وقد كان في استقبال ضيف الجزائر لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.

* حل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، السيد محمد يونس المنفي، بعد ظهر اليوم الاثنين بالجزائر للمشاركة في الدورة الـ31 للقمة العربية المقررة يومي الثلاثاء والاربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال".

وقد كان في استقبال المنفي لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وبعد أن استمع الرئيسان الى النشيدين الوطنيين للبلدين، استعرضا تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت لهما التحية الشرفية.

* حل اليوم الاثنين بالجزائر رئيس جمهورية جزر القمر، عثماني غزالي، للمشاركة في الدورة الـ31 للقمة العربية المقررة يومي الثلاثاء والاربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وقد كان في استقبال ضيف الجزائر لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وبعد الاستماع الى النشيدين الوطنيين للبلدين، استعرض الرئيسان تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت لهما التحية الشرفية.