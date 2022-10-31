بداية توافد الزعماء العرب

بدأ الزعماء العرب في التوافد على مطار الجزائر الدولي، اليوم الإثنين، للمشاركة في الدورة الـ31 للقمة العربية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات.

* وصول الرئيس السنغالي، ماكي سال، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وضيف شرف القمة العربية، إلى الجزائر، وكان في استقباله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

* وصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، مساء اليوم، إلى مطار هواري بومدين الدولي للمشاركة في أشغال القمة العربية.

* حل نائب رئيس وزراء مملكة البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالجزائر للمشاركة في الدورة العادية الـ31 لجامعة الدول العربية.

* حل بعد ظهر اليوم الاثنين بالجزائر، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لسلطان سلطنة عمان، أسعد بن طارق آل سعيد، للمشاركة في الدورة الـ31 للقمة العربية المقررة يومي الثلاثاء والاربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وقد كان في استقبال ضيف الجزائر لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.

* حل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، السيد محمد يونس المنفي، بعد ظهر اليوم الاثنين بالجزائر للمشاركة في الدورة الـ31 للقمة العربية المقررة يومي الثلاثاء والاربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال".

وقد كان في استقبال المنفي لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وبعد أن استمع الرئيسان الى النشيدين الوطنيين للبلدين، استعرضا تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت لهما التحية الشرفية.

* حل اليوم الاثنين بالجزائر رئيس جمهورية جزر القمر، عثماني غزالي، للمشاركة في الدورة الـ31 للقمة العربية المقررة يومي الثلاثاء والاربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وقد كان في استقبال ضيف الجزائر لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وبعد الاستماع الى النشيدين الوطنيين للبلدين، استعرض الرئيسان تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت لهما التحية الشرفية.