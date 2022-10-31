سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العربية للاستثمار

وقع مجمع سوناطراك، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على مذكرة تفاهم مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الفلاحي.

ووقع على الوثيقة كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، ورئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، محمد بن عبيد المزروعي.

وتغطي مذكرة التفاهم الموقعة مجالات تعاون عديدة منها دراسة فرص الاستثمار المشترك في قطاعي الزراعة والإنتاج النباتي والحيواني بالجزائر، تبادل الخبرات والتجارب الرائدة، وكذا إنشاء مشاريع متكاملة من المنبع إلى المصب في المجال الزراعي. وسيتكفل فرع مجمع سوناطراك "شركة الأنشطة الزراعية والغذائية (3A)" بتنفيذ هذا الاتفاق.

يذكر أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي هي منظمة مالية عربية مستقلة تساهم في رأس مال 53 شركة زراعية كبيرة في 12 دولة عربية، كما تدعم الهيئة خطط التنمية الزراعية المستدامة في الدول العربية بهدف تقليل الفجوة الغذائية.