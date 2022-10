Sommet d’Alger : Les dirigeants arabes commencent à arriver

*Le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine (UA), Macky Sall, est arrivé lundi après-midi à Alger en tant qu'invité d'honneur de la 31ème session du Sommet arabe qui se tiendra mardi et mercredi à Alger.

Macky Sall a été accueilli, à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

* le président Tebboune a accueilli cet après-midi à l’aéroport d’Alger, son homologue palestinien Mahmoud Abbas, dans le cadre de la 31ème session du sommet arabe.

*Le Vice-Premier ministre chargé des relations et des affaires de coopération internationale, représentant spécial du Sultan d'Oman, Asa'ad Ben Tariq Al Said, est arrivé lundi après-midi à Alger pour prendre part à la 31ème session du Sommet arabe qui se tiendra mardi et mercredi au Centre international des Conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger).

Asa'ad Ben Tariq Al Said a été accueilli, à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger, par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane.

*Le président du Conseil des ministres libanais, Najib Mikati, est arrivé lundi après-midi à Alger pour prendre part à la 31ème session du Sommet arabe qui se tiendra mardi et mercredi à Alger.

Mikati a été accueilli, à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger, par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane.

*Le Vice-Premier ministre du Bahreïn, Cheikh Mohammed Bin Mubarak Al Khalifa, représentant spécial du Roi du Bahreïn, Hamed Ben Issa Al Khalifa, est arrivé lundi après-midi à Alger pour prendre part à la 31ème session du Sommet arabe qui se tiendra mardi et mercredi à Alger.

L'hôte de l'Algérie a été accueilli, à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger, par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane.

*Le Président des Iles Comores, M. Azali Assoumani, est arrivé lundi à Alger pour prendre part à la 31ème session du Sommet arabe qui se tiendra mardi et mercredi au Centre international des Conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger).

L'hôte de l'Algérie a été accueilli, à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Après avoir écouté les hymnes nationaux algérien et comorien, les deux Présidents ont passé en revue un détachement de la Garde républicaine qui leur a rendu les honneurs.