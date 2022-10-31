الجزائر تفوز برئاسة لجنة بالبرلمان الإفريقي

تم اليوم الإثنين، تنصيب النائب عن المجلس الشعبي الوطني بهجة العمالي العضو الدائم ببرلمان عموم إفريقيا، رئيسة للجنة النقل والاتصالات والطاقة والعلم والتكنولوجيا وهذا بمقر البرلمان الإفريقي بمدينة ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا.

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، تعتبر هذه اللجنة من أهم اللجان الدائمة للهيئة القارية، حيث اختيرت بالإجماع رئيسة للجنة عن المجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا.

وفي كلمة، عقب التنصيب الرسمي لها، أعربت الدكتورة بهجة العمالي، عن تشرفها برئاسة هذه اللجنة الهامة واستعدادها التام للعمل بروح التعاون والتضامن مع الجميع، مؤكدة أن الجزائر التي ناضلت من أجل تحرر إفريقيا تعمل اليوم بكل عزم على تنمية القارة وتطورها على كافة الأصعدة والدفاع عن سيادتها واستقلالية قرارها السياسي والاقتصادي.