استقلال الجزائر: عروض أفلام سينمائية عبر 20 ولاية

برمج المركز الوطني للسينما والسمعي البصري التابع لوزارة الثقافة والفنون قافلة سينمائية وطنية ستعرف تقديم 100 عرض لأفلام سينمائية عبر 20 ولاية، وهذا احتفاء بستينية استرجاع السيادة الوطنية، حسب بيان للمركز.

وتحت شعار "السينما للجميع"، وفي إطار البرنامج الثقافي والفني المسطر من طرف وزارة الثقافة والفنون احتفاء بستينية الاستقلال، ستعرف هذه القافلة عرض أفلام روائية طويلة، كلاسيكية وجديدة، بين تاريخية واجتماعية وفكاهية، وكذا أعمال وثائقية، وهذا إلى غاية جوان 2023.

ومن بين الأفلام الروائية الطويلة المبرمجة "دورية نحو الشرق" لعمار العسكري و"مسخرة" لالياس سالم و"حراقة بلوز" لموسى حداد وكذا "يما" لجميلة صحراوي و"عمار قاتلاتو" لمرزاق علواش، في حين تبرز من بين الأعمال الوثائقية "الجزائر من عل"