صيانة 13 مسرعا موجها لمرضى السرطان

كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة، عن مباشرة العمليات الأولى لصيانه 13 مسرعا موجها لمرضى السرطان في غضون الـ 10 أيام المقبلة، وذلك في إطار ضمان الصيانة للمعدات والتجهيزات الطبية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح الوزير، في اجتماعه مع مدراء الصحة للولايات والمؤسسات الصحية التابعة لها عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية أنه سيتم "مباشرة العمليات الأولي لصيانة 13 مسرعا في غضون العشرة أيام القادمة من طرف مؤسسة انشأت خصيصا لهذا الغرض، وهذا في إطار حديثه، عن "مشكل ضمان الصيانة للمعدات والتجهيزات الطبية خاصة ما تعلق منها بالمسرعات الموجهة لمرضى السرطان".

كما دعا الوزير مدراء مختلف المؤسسات الاستشفائية إلى العمل على ضمان" الصيانة الوقائية لباقي أنواع العتاد الطبي وفق ما تضمنه قانون الصفقات العمومية المعمول به"، معربا عن "رفضه لأي عذر أو مبرر يرد مستقبلا مفاده وجود عتاد طبي معطل مركون في إحدى زوايا بما فيه التجهيزات والمعدات الخفيفة".

وفي سياق ثان، ألح على ضرورة "التجسيد الفعلي" للمحاور السبعة التي تضمنها "مخطط عمل المريض" خاصة ما تعلق بـ "رقمنة قطاع الصحة"، موجها تعليمات "صارمة " تقضي بضرورة "الانتهاء من هذه العملية خلال العام 2023 ".

ويتجسد هذا المسعى من خلال "توفير خدمات حجز المواعيد الطبية عبر كافة المؤسسات الصحية عن بعد مع فتح ملفات طبية الكترونية وضمان متابعة علاجية للمرضى عن طريق -ملف المرضى- بذات التقنية".