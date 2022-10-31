بوغبا خارج مونديال قطر 2022

كشف رافاييلا بيمنتا، وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوغبا، اليوم الإثنين، أن لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي سيغيب عن بطولة كأس العالم 2022، إذ يحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي من جراحة في الركبة.

وقالت بيمنتا، في بيان رسمي، "عقب المراجعة الطبية اليوم في تورينو وبيتسبيرغ، من المؤلم للغاية إبلاغ بول بوغبا بأنه سيظل بحاجة إلى وقت للتعافي من الجراحة. "لهذا السبب، لن يتمكن من الانضمام إلى فريق يوفنتوس قبل استراحة كأس العالم ولا المنتخب الفرنسي في قطر".

ويأتي هذا بعد أن أعلن موقع "فوتبول إيطاليا"، اليوم، أن اللاعب سيبتعد عن التدريبات لمدة 10 أيام، أي حتى موعد إعلان مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان تشكيلة أبطال العالم لمونديال قطر، الذي ينطلق في العشرين من الشهر المقبل، بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وفي وقت سابق، وجد بوغبا نفسه مجبراً على إجراء الجراحة من أجل إزالة الغضروف في ركبته اليمنى، بعدما رفض اللجوء إليها مطلع شهر أوت الماضي، مفضلاً العلاج المحافظ من دون أن يعطي ذلك النتيجة المرجوة.

وعاود بوغبا مؤخراً تمارينه الجماعية مع يوفنتوس، الذي لم يخض معه أي مباراة رسمية منذ عودته إليه هذا الصيف قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر.

وكان ديشان قد صرح لوكالة "فرانس برس" في وقت سابق"الشيء الوحيد المؤكد هو أنني لن استدعي لاعباً غير قادر على اللعب في بداية المونديال".

ويعلن ديشان الذي خسر خدمات لاعب وسط تشلسي نغولو كونتي بسبب الإصابة، عن التشكيلة التي ستُسافر إلى المونديال في 9 نوفمبر المقبل، على أن تكون المباراة الأولى في 22 من الشهر نفسه ضد أستراليا، ثم مواجهة الدنمارك في 26 من الشهر نفسه، وأخيراً تونس في 30 منه.