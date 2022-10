Paul Pogba forfait pour la Coupe du monde 2022

Paul Pogba ne participera pas à la Coupe du monde 2022, au Qatar. Une information confirmée par l'avocate du milieu de terrain des Bleus.

Il n'y aura donc pas de miracle pour Paul Pogba. Alors qu'il venait de faire son retour à l'entraînement, dans le groupe bianconero début octobre, le milieu français a rechuté pour au moins 10 jours d'arrêt, soit jusqu'au 9 novembre prochain, date à laquelle Didier Deschamps dévoilera sa liste. Plus tôt dans la matinée, la Gazzetta dello Sport affirmait déjà qu'il faudrait «un miracle» pour que Paul Pogba soit présent au Qatar avec les Bleus.

«Après des examens médicaux hier (dimanche) et aujourd'hui (lundi), il est extrêmement douloureux d'informer que Paul Pogba aura encore besoin de rééducation après son opération (d'un genou début septembre). Pour cette raison, Paul ne pourra pas rejoindre (...) l'équipe de France au Qata», a expliqué Rafaela Pimenta, dans un communiqué relayé par plusieurs médias. De quoi mettre à mal le début de saison du milieu de terrain de la Juventus, déjà en difficulté en raison de ses affaires extra-sportives.

La Coupe du monde approche donc à grand pas et les blessures s'accumulent. Véritable cadre du onze de Didier Deschamps, N'Golo Kanté était déjà annoncé forfait début octobre, après avoir rechuté avec Chelsea. Il s'agit donc d'une deuxième absence majeure pour les Bleus, alors que la situation de Raphaël Varane est toujours préoccupante. Un véritable casse-tête pour le staff des Bleus.