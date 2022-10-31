عطل يطال "إنستغرام" حول العالم

أبلغ موقع "إنستغرام"، اليوم الإثنين، عن صعوبات واجهها مستخدموه الذين أشار بعضهم إلى أن حساباتهم عُلّقت أو أصبحت غير متوافرة، فيما أكدت المنصة الاجتماعية أنّها تعمل على معالجة العطل المُسجّل.

وغرّد قسم التواصل التابع لشركة ميتا في حسابه عبر "تويتر": "ندرك أنّ بعضكم يواجه صعوبات في استخدام حساباته في إنستغرام"، مضيفاً: "نعمل على حلّ المشكلة ونعتذر عن إزعاجكم".

وأكّد عشرات المستخدمين، اليوم، في منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّهم غير قادرين على استخدام حساباتهم في "إنستغرام"، أو أنّهم تلقوا رسائل تشير إلى أنّ حساباتهم عُلّقت.

ولفت موقع "داون ديتاكتر" المتخصّص إلى أنّ العطل طاول عدّة آلاف من الحسابات، فيما سُجّل رقم قياسي للحسابات المُتوقّفة قرابة الساعة الثانية بتوقيت غرينتش. وفي 22 سبتمبر، سُجّل خللٌ مماثل لم تنشر المنصة عند حدوثه أيّ توضيح.

ويأتي انقطاع خدمة "إنستغرام" بعد أقلّ من أسبوع على عطل أصاب تطبيق "واتساب"، التابع لشركة ميتا يوم الثلاثاء الماضي، وتأثّر به مليارات من المستخدمين حول العالم.