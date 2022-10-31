استعراض شعبي كبير بالعاصمة

شهدت شوارع الجزائر العاصمة، ظهيرة اليوم الاثنين، استعراضا شعبيا كبيرا نظمته ولاية الجزائر بمناسبة الاحتفالات الرسمية بالذكرى الـ68 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954.

وانطلق الاستعراض الشعبي من ساحة الشهداء (القصبة السفلى) وعلى امتداد شارع زيغود يوسف وصولا إلى حديقة صوفيا.

وسجلت الواجهة البحرية للعاصمة توافد جماهير غفيرة من المواطنين الذين جاؤوا من مختلف البلديات لمتابعة لوحات استعراضية وفنية أشرفت على تشكيلها مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر.

واستعرضت مختلف النوادي الرياضية والفرق الفلكلورية تشكيلاتها الشابة والفتية التي اظهرت قدرتها على التحكم في مختلف نشاطاتها الرياضية والفنية على المستوى المحلي والوطني، كما كانت الفرصة مواتية للعائلات لمشاهدة فرقة "المزود للفنون والثقافة" وتشكيلات الدرك والأمن الوطنيين والحماية المدنية والجمارك الجزائرية.

من جهة أخرى، قدم الاستعراض لوحات فنية تبرز القمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، من خلال تقديم الزي التقليدي لكل دولة ورفع رايات الدول العربية كان ختامها رفع العلم الوطني الجزائري تجسيدا لمعنى لم الشمل العربي.