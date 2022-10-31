الملعب، المنافس .. جديد ودية "الخضر" المقبلة

يرغب الطاقم الفني للمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم في إجراء اللقاء الودي المبرمج يوم 16 نوفمبر أمام منتخب إفريقي لم يتم الكشف عنه بعد، بالملعب الأولمبي الجديد بوهران، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وحسب ما كشفت الوكالة العمومية نقلا مصدر من الهيئة الفدرالية فإنه يتعين على الطاقم الفني، الوقوف على حالة وضعية أرضية ملعب وهران قبل اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن. وفي حال تعذر إجراء هذه المباراة الودية بملعب وهران الجديد، سيتم برمجة هذا اللقاء بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وفي ذات الصدد، تدرس حاليا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أربعة عروض لاختيار المنافس المقبل للخضر يوم 16 نوفمبر منها بوركينا فاسو وجنوب إفريقيا.

وكانت الفاف قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن مواجهة المنتخب الوطني لنظيره السويدي في مباراة ودية، يوم السبت 19 نوفمبر بملعب "إيليديا ستاديوم" بمالمو.