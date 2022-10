L’Algérie assure la présidence d’une commission au parlement panafricain

La députée Behdja Lammali a été installée, jeudi au siège du Parlement panafricain (PAP) à Midrand (Afrique du Sud), à la tête de la Commission permanente des transports, de l'industrie, des communications, de l'énergie, de la science et de la technologie, étant l'une des commissions permanentes les plus importantes de cette instance continentale, a indiqué un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Députée et membre permanent du PAP, Lammali a été élue à l'unanimité présidente de la Commission pour le groupe géopolitique de l'Afrique du Nord, selon le communiqué, ajoutant "c'est une étape qui reflète le poids continental de l'Algérie et la crédibilité dont elle jouit dans son environnement africain".

Dans une allocution prononcée à l'occasion, Dr Behdja Lammali s'est dite honorée de présider cette Commission importante, mais aussi "disposée entièrement à œuvrer dans un esprit de coopération et de solidarité avec tout un chacun", affirmant que "l'Algérie qui s'est battue pour la libération de l'Afrique, s'attèle aujourd'hui avec détermination à développer le continent sur tous les plans et défendre sa souveraineté et l'indépendance de ses décisions politico-économiques".