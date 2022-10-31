أهم ما قاله لعمامرة خلال الندوة الصحفية

أكد وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، في ندوة صحفية أن جدول الأعمال الذي سيعرض على القادة يتسم بمستوى عال من الترشيد، مضيفا أن الاجتماعات فضلت التركيز على القضايا الجديدة وتم التوصل في حقها إلى مشاريع قرارات.

وكشف وزير الخارجية أن الرئيس تبون سيقدم للوفود المشاركة في القمة أفكار حول إصلاح الجامعة العربية لدفع العمل العربي المشترك، مؤكدا أنه مقارنة بقمم سابقة نسبة محترمة من القادة سيحضرون قمة الجزائر وبعض الدول لزعمائها ارتباطات.

في نفس السياق، أكد وزير الخارجية في تصريح لقناة "العربية" أن هناك توافق كبير بين الوفود العربية بشأن وثيقة "إعلان الجزائر".

وكشف لعمامرة أن هناك توافق على معظم بنود مشروع بيان القمة العربية، التي تهدف إلى لم الشمل، مضيفا أن التحضيرات التي سبقت القمة تبشر بنجاحها بعد عمل كبير لبناء توافقات بين الدول العربية.

وبخصوص المزاعم المغربية، أكد لعمامرة أنه تم استقبال كافة وزراء الخارجية العرب بالمثل دون تمييز، مضيفا أنه كان هناك فرصة لتنقية الأجواء في المغرب العربي والعاهل المغربي أضاع فرصة استقباله من طرف الرئيس تبون.

ووفق ذات المصدر، قال وزير الخارجية "بذلنا جهدا لحضور قادة العرب وسلمنا دعوة للعاهل المغربي، حيث نحترم قراره بعدم المشاركة".

وأضاف لعمارة أن : مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول يجب أن يسود، مؤكدا أنه لم يحدث أي خلاف مع مصر حول إدانة التدخلات التركية.

فيما موضوع آخر، شدد وزير الخارجية أن "الرئيس تبون أكد أننا لن نقبل المساس بأمن دول الخليج و العلاقات مع السعودية ممتازة ونعتمد على دعم المملكة القوي".