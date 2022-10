Conférence de presse de Lamamra

Le ministre des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale à l’Etranger, Remtane Lamamra a affirmé ce lundi l’existence d’un large consensus entre les délégations arabes autour de la déclaration d’Alger.

On est arrivé à un consensus sur la majorité des clauses du projet de la déclaration du sommet arabe, qui vise la réconciliation entre les Etats arabes. Les préparatifs ayant précédé le sommet prévoyaient sa réussite. Un énorme travail qui a été fait pour bâtir des consensus entre les Etats arabes, déclare Lamamra.

Pour ce qui est des prétentions marocaines, Lamamra a déclaré que tous les ministres des affaires étrangères arabes ont été accueillis sans distinction et au même pied d’égalité et il y avait opportunité de purifier l’atmosphère au Maghreb Arabe. Le président de la République aurait accueilli le roi du Maroc s’il était venu, a-t-il enchainé.

« Nous avons fourni des efforts pour la présence des chefs d’Etats arabes et nous avons invité le roi du Maroc, dont nous respectons sa décision de ne pas participer », conclut Lamamra.