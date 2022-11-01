انفجار الغاز ببوفاريك.. إيداع مسؤولين الحبس المؤقت

علمت "الخبر"، أن قاضي التحقيق لدى محكمة بوفاريك، أمر مساء اليوم بوضع 8 إطارات و عمال عن من ديوان الترقية والتسيير العقاري وسونلغاز الحبس المؤقت بعد أن وجهت لهم تهم الإهمال المتسبب في الوفاة، في حادث انفجار الغاز، بالحي الشعبي " كرية و شرية " بقلب المدينة، و الذي أسفر عن وفاة 03 أفراد من عائلة واحدة (أم و ولديها ) وإصابة نحو 10 أشخاص بحروق وجروح خطيرة، فضلا عن تسجيل خسائر مادية .

القضية المأساوية والتي تفاعل معها الرأي العام، و خلفت احتجاج المتضررين من السكن، استدعت قيام مسؤولين تنفيذيين بعقد زيارة للمتضررين و مواساتهم، و الذين اعترفوا بأن سبب الحادث يعود لعدم الاهتمام بشكاويهم و بلاغاتهم المتكررة، حول وجود تسرب في مادة الغاز، و أن ذلك تسبب في وقوع انفجار في شقتين.