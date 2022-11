Grand défilé populaire à Alger

Un grand défilé populaire a été organisé, lundi après-midi, à travers les différentes rues de la capitale à l'initiative de la wilaya d'Alger, dans le cadre des festivités commémorant le 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954.

Le défilé populaire a démarré de la Place des Martyrs (basse Casbah) et sillonné la rue Zirout Youcef jusqu'au parc Sofia.

Une foule nombreuse a assisté à ce spectacle impressionnant composé de diverses présentations artistiques supervisées par la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger.

Des clubs sportifs et des troupes folkloriques se sont succédé pour offrir aux spectateurs des activités sportives et artistiques aux niveaux local et national. Les familles présentes ont pu assister pour leur grand bonheur à des prestations artistiques de la troupe "Al-Mazoued pour les Arts et la Culture" suivie de formations de la Gendarmerie nationale, de la Sûreté nationale, de la Protection civile et des Douanes algériennes.

La parade a été également l'occasion de mettre en avant le Sommet arabe d'Alger (1 et 2 novembre), en présentant l'habit traditionnel de chaque pays avec son emblème.