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سكيكدة: اصابة 6 أشخاص بجروح في حادث مرور

مجتمع
1 نوفمبر 2022 ()
وأج
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أصيب 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 61 سنة إثر حادث اصطدام بين 3 مركبات سياحية ليلة الإثنين إلى الثلاثاء بحي الممرات وسط مدينة سكيكدة ، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية .

وأفادت ذات المصالح بأن إسعافات كل من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية و وحدة قطاع الميناء و المركز المتقدم سكيكدة قد تدخلوا فور وقوع الحادث حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا بعين المكان قبل إجلائهم نحو مستشفى سكيكدة .

و أضاف نفس المصدر أن الضحايا كانوا يعانون من آلام مختلفة.

من جهتها فتحت المصالح المعنية تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث، مثلما جرى توضيحه.

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