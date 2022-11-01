سكيكدة: اصابة 6 أشخاص بجروح في حادث مرور

أصيب 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 61 سنة إثر حادث اصطدام بين 3 مركبات سياحية ليلة الإثنين إلى الثلاثاء بحي الممرات وسط مدينة سكيكدة ، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية .

وأفادت ذات المصالح بأن إسعافات كل من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية و وحدة قطاع الميناء و المركز المتقدم سكيكدة قد تدخلوا فور وقوع الحادث حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا بعين المكان قبل إجلائهم نحو مستشفى سكيكدة .

و أضاف نفس المصدر أن الضحايا كانوا يعانون من آلام مختلفة.

من جهتها فتحت المصالح المعنية تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث، مثلما جرى توضيحه.