انطلاق اللقاء الوطني حول الفيلم القصير للشباب بباتنة

انطلقت سهرة الاثنين إلى الثلاثاء بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة بمدينة باتنة فعاليات اللقاء الوطني حول الفيلم القصير للشباب في طبعته الثانية تحت شعار "الفيلم القصير يوثق للذاكرة" . ويشارك شباب من 26 ولاية من مختلف أنحاء الوطن في هذه الطبعة التي أعطى والي باتنة محمد بن مالك مرفوقا بالأمين الولائي لمنظمة المجاهدين محليا العابد رحماني إشارة انطلاقها بحضور الوفود المشاركة ومجاهدين وكذا مدعوين وإطارات عديد القطاعات، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وتركز الأفلام القصيرة المشاركة في التظاهرة التي بادرت إلى تنظيمها مديرية الشباب والرياضة لباتنة و تدوم إلى غاية 3 نوفمبر، وفق ما صرح به مدير القطاع محليا لزهر بخوش على مواضيع تتعلق بالثورة التحريرية وتوثق للذاكرة .

وسيتولى أساتذة مختصون في الميدان انتقاء أحسن الأفلام القصيرة ، إستنادا للمتحدث ذاته مبرزا بأن المبادرة تهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة والعمل على تشجيعها و إبرازها في هذا الميدان إلى جانب غرس حب الوطن في هذه الفئة وجعلها تفتخر و تعتز بتاريخها الحافل بالأمجاد والبطولات.

وأعطيت إشارة انطلاق التظاهرة خلال السهرة المنظمة ضمن الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 68 لاندلاع الثورة التحريرية والتي تخللها تكريم عدد من المجاهدين وأرامل الشهداء.